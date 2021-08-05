Валентин Лучковский уверен, что зарубежные работодатели традиционно пытаются сэкономить на мигрантах. А если добавить текущие расходы – то сумма заработанных средств будет еще менее привлекательной.

Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома намного лучше. Потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать эту копейку. Если сесть и посчитать затраты, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, здесь можно заработать не меньше, а то и значительно больше,

– считает управляющий партнер адвокатского объединения.

Специалисты подсчитали, что сегодня только в Польше работает почти 1,5 миллиона наших соотечественников. Из них только 1/3 часть платят налоги в Фонд социального страхования.