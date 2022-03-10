Ликвидированный захватчик командовал бальонно-тактической группой 6 танкового полка 90 танковой дивизии в российском Чебаркуле. Дивизия принадлежит к Центральному военному округу оккупантов.

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Батальонно-тактическая группа врага в боях в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике. Тогда же и ликвидировали командира А. Захарова.

Из-за значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

У оккупантов паника из-за уничтожения командира: смотрите видео

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