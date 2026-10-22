"Загорелся головной вагон": оккупанты нанесли удар дроном по поезду в Харькове

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Что известно об атаке?

Российские войска провели атаку беспилотником на пассажирский электропоезд в Харькове. В результате удара возник пожар в головном вагоне пассажирского электропоезда.

На место прибыли подразделения ГСЧС, которые работали в условиях угрозы повторных ударов. Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Пожар в вагоне после атаки БПЛА / ГСЧС

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Напомним, утром 22 октября во время массированной российской атаки на Киев был уничтожен магазин JYSK, расположенный на Почайной. В результате обстрела торговое заведение сгорело дотла, сообщил Country Director JYSK Ukraine Евгений Иваница.

К счастью, работники магазина и покупатели не пострадали. По словам Иваницы, все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат работать в других магазинах сети. Также компания заверила, что все заказы клиентам будут доставлены. Несмотря на разрушения, JYSK продолжает развиваться и планирует заключать новые договоры аренды.

Кроме того, в результате российской атаки на столицу повреждения получили Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан". Также пострадал магазин Decathlon на Почайной, который временно приостановил работу.