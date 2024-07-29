Отмечают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал орган, занимающийся вопросами безопасности, сразу после прибытия из США, где он находился с визитом.

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"Я могу сказать, что Израиль не оставит это без внимания", – сказал премьер.

Обстрел Голанских высот

Группировка "Хезболла" нанесла удар по северу подконтрольных Израилю Голанских высот 27 июля. Погибшие – преимущественно подростки, которые находились на местном футбольном поле, из семей общины друзей.

По данным израильской службы спасения, в результате нападения со стороны Ливана погибли по меньшей мере 12 молодых людей, еще почти 20 получили ранения.

Израиль обвинил в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещал принять ответные меры.