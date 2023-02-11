Руководитель областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

Внимание Во время новой атаки над Одесщиной сбили 4 "Шахида"

Официальные источники не подтвердили подлинность этого видео. Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации,

– отметил Сергей Братчук.

По его словам, то же касается ночной тревоги и якобы атака "Ониксами", - официальные источники этого не подтверждают.

"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.

Какое видео распространяют россияне

На видео россияне анализируют атаку по мосту в Заливе. Уверяют, что запустили морской дрон-камикадзе.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB — IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Кратко об атаке Одесщины