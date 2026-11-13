Дроны нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу РФ: ремонтируют ли там самолеты А-50

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, на самом деле главным предприятием, специализирующимся на ремонте А-50, является Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Однако и 123-й авиаремонтный завод также в определенной степени причастен к А-50.

Adv

популярные видео

Что ремонтируют на этом заводе?

Как подчеркнул Катков, 123-й авиаремонтный завод фактически специализируется на ремонте и восстановлении самолетов Ил-76, на основе которых и разрабатывали А-50.

Этот завод мог обслуживать самолет А-50. В то же время – только в качестве носителя платформы, а не самого бортового радиоэлектронного комплекса "Шмель". Удары по этому заводу важны, ведь это касается линейки военно-транспортной авиации РФ. Речь идет как об Ил-76, так и об Ил-78– подчеркнул Катков.

Что известно о самолетах А-50: смотрите видео 24 Канала

Реклама

Несмотря на это, Украина систематически лишает врага возможности эксплуатировать А-50. Силам обороны удавалось как сбивать эти самолеты, так и наносить удары по предприятиям, которые их обслуживают.

При этом у России сравнительно мало таких самолетов. Есть общий показатель, но не все самолеты находятся в летном состоянии.

Речь идет примерно о полутора десятках самолетов, из которых нужно вычесть поврежденные, сбитые и выведенные из строя. Речь идет о довольно незначительном количестве самолетов, отвечающих за обнаружение воздушных целей. Любой самолет ДРЛО оснащен воздушным радаром. Так он может значительно эффективнее обнаруживать низковысотные цели – дроны и крылатые ракеты. Враг довольно активно использует А-50 именно для этой задачи– сказал Катков.

Также эти самолеты могут контролировать украинское воздушное пространство на дальности примерно в несколько сотен километров. В России говорят о 400 километрах, но возникает вопрос, соответствует ли это действительности.