Не менее 30 взрывов: в Астраханской области был поражен аэродром Ахтубинск, где базируются Су-34

Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, основными целями удара стали стоянки боевых самолетов, склады для хранения вооружения и инфраструктура авиабазы.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Местные жители и очевидцы зафиксировали на видео продолжительную вторичную детонацию боеприпасов на пораженных военных позициях.

Кадры атаки на военный аэродром Ахтубинск / Exilenova+

Официальные результаты и оценку ущерба, нанесенного вражеской авиации, ожидают от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Удар по аэродрому: смотрите видео очевидцев

При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что прошлой ночью на севере региона российская ПВО якобы сбила 31 беспилотник.

Отметим, что на аэродроме "Ахтубинск" базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России. Это один из ключевых объектов, где испытывают и оценивают новые образцы военной авиационной техники и вооружения.

По данным Генштаба, российские военные используют этот объект для базирования Су-34, с которых наносят удары управляемыми авиабомбами по Украине. Аэродром расположен примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

Реклама

Серия ударов по объектам российской авиации

Напомним, ранее мы писали, что этой же ночью под ударом беспилотников оказал Таганрог оказался в Ростовской области.

В городе зафиксировали прилеты вблизи авиационного предприятия имени Бериева, которое участвует в восстановлении и модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Кроме того, 13 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтяной диспетчерской станции "Самара", а также по командно-диспетчерскому пункту и ангарам специальной техники на аэродроме Липецк-2.