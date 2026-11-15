Не менее 30 взрывов: в Астраханской области был поражен аэродром Ахтубинск, где базируются Су-34

Атака на аэродром в Астраханской области / Фото очевидцев, обработанное с помощью ИИ
В ночь на 15 ноября в Астраханской области России подвергся атаке военный аэродром Ахтубинск. На территории стратегического объекта прогремело не менее 30 взрывов, за которыми последовала детонация боеприпасов.
Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, основными целями удара стали стоянки боевых самолетов, склады для хранения вооружения и инфраструктура авиабазы.
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Каковы подробности?
Местные жители и очевидцы зафиксировали на видео продолжительную вторичную детонацию боеприпасов на пораженных военных позициях.
Официальные результаты и оценку ущерба, нанесенного вражеской авиации, ожидают от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Удар по аэродрому: смотрите видео очевидцев
При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что прошлой ночью на севере региона российская ПВО якобы сбила 31 беспилотник.
Прогнозы
Отметим, что на аэродроме "Ахтубинск" базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России. Это один из ключевых объектов, где испытывают и оценивают новые образцы военной авиационной техники и вооружения.
По данным Генштаба, российские военные используют этот объект для базирования Су-34, с которых наносят удары управляемыми авиабомбами по Украине. Аэродром расположен примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.
Серия ударов по объектам российской авиации
Напомним, ранее мы писали, что этой же ночью под ударом беспилотников оказал Таганрог оказался в Ростовской области.
В городе зафиксировали прилеты вблизи авиационного предприятия имени Бериева, которое участвует в восстановлении и модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Кроме того, 13 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтяной диспетчерской станции "Самара", а также по командно-диспетчерскому пункту и ангарам специальной техники на аэродроме Липецк-2.
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