Ситуацию 24 Каналу прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что всем следует быть осторожными и думать, что публиковать в сети.

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Нельзя быть неосмотрительным в сети

Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты имеют в Украине своих агентов и владеют разной информацией, имеют спутниковые снимки и тому подобное. Однако украинцам ни в коем случае нельзя быть неосмотрительными в соцсетях, чтобы не предоставлять врагу дополнительную информацию.

Безусловно, в России есть армия информационных войск. Собранная с разных площадок, телеграм-каналов информация может быть обобщена. Из этого могут сделать определенные выводы, потому что информация идет в режиме реального времени. Не всегда спутниковые снимки или другие вещи помогают иметь информацию по состоянию на данный момент,

– объяснил он.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что россияне отслеживают все, даже комментарии под разными сообщениями в соцсетях. Опасными могут быть даже дискуссии в комментариях. Враг может сделать выводы, а один комментарий может спровоцировать ракетный удар.

Игнат добавил, что никто не запрещает украинцам общение и активность в социальных сетях, но следует быть ограниченными в предоставлении информации, особенно в режиме реального времени

Обратите внимание! За день до трагедии скандальная блогерша Анна Алхим из Днепра, у которой более 600 тысяч подписчиков в инстаграме, среди них много и россиян, опубликовала сториз, где раскрыла номера двух больниц, в которых спасают раненых военных. В результате в сети вспыхнул нешуточный скандал – украинцы обвиняют ее в корректировке обстрела.

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