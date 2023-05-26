Оккупанты, вероятно, ударили по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400. Тип уточняют. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

Кстати Ужасные разрушения и много пострадавших: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре

Именно этим видом вооружения оккупанты часто атакуют прифронтовые зоны.

Справка! "С-300" и "С-400" – это прежде всего комплексы противовоздушной обороны. Однако они могут наносить удары отдельными видами зенитных ракет по наземным целям по заданным координатам. Атака по клинике в Днепре: что известно

Россияне утром 26 мая ударили по медицинскому заведению в Днепре. Первоначально заявили, что есть 1 погибший и 15 пострадавших. Среди них 2 ребенка. Люди получили многочисленные ранения разной степени тяжести.

Однако затем количество жертв стало расти. По состоянию на 14:00 общее количество пострадавших выросло до 16 человек. Два человека погибли. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.