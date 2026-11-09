В 107 километрах от линии фронта: Силы обороны поразили российское подразделение "Рубикон"

Силы обороны нанесли удар по позициям подразделения "Рубикон" / Генеральный штаб ВСУ (иллюстративное изображение)
9 ноября украинские военные нанесли комплексный удар по базе подразделения дронов "Рубикон" в оккупированном Бердянске. Вражеский объект находился на расстоянии 107 километров от линии фронта.
Об этом сообщили в Группировке войск "Юг".
популярные видео
Каковы подробности нанесения удара?
Операцию провели совместно несколько подразделений. К атаке привлекли батарею беспилотных комплексов Harpy Group, Службу внешней разведки, Центр специальных операций А СБУ и 412-й отдельный полк беспилотных систем.
Военные не назвали последствия удара, однако подчеркнули важность самой операции. Она в очередной раз доказала способность украинских сил находить и уничтожать военные объекты оккупантов в глубоком тылу.
Подробности проведения операции: смотрите видео
Почему подразделение "Рубикон" известно?
Формирование "Рубикон" было создано в 2024 году как Центр перспективных беспилотных технологий Министерства обороны страны-агрессора. Российские военные считают его одним из самых эффективных дроновых соединений в своих рядах.
Подразделение специализируется на нанесении ударов по украинским логистическим маршрутам, средствам связи, а также ведет целенаправленную охоту на пилотов беспилотников Сил обороны.
В сентябре Третий армейский корпус сообщал, что в ходе операции "Вивальди" в Донецкой области удалось существенно разгромить это подразделение.
Украинские защитники поразили пункты управления, склады с боеприпасами и ликвидировали опытных российских операторов, поэтому командование России было вынуждено вывести "Рубикон" с Лиманско-Боровского направления.
Системные удары по логистике и РЭБ противника
Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны продолжают уничтожать вражеские пункты управления БПЛА в тылу.
Также накануне удалось ликвидировать вражескую станцию подавления сигнала Starlink вблизи Сартаны в Донецкой области и взорвать арсеналы с боеприпасами в Запорожской области.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий