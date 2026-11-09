В 107 километрах от линии фронта: Силы обороны поразили российское подразделение "Рубикон"

Об этом сообщили в Группировке войск "Юг".

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Каковы подробности нанесения удара?

Операцию провели совместно несколько подразделений. К атаке привлекли батарею беспилотных комплексов Harpy Group, Службу внешней разведки, Центр специальных операций А СБУ и 412-й отдельный полк беспилотных систем.

Военные не назвали последствия удара, однако подчеркнули важность самой операции. Она в очередной раз доказала способность украинских сил находить и уничтожать военные объекты оккупантов в глубоком тылу.

Подробности проведения операции: смотрите видео

Почему подразделение "Рубикон" известно?

Формирование "Рубикон" было создано в 2024 году как Центр перспективных беспилотных технологий Министерства обороны страны-агрессора. Российские военные считают его одним из самых эффективных дроновых соединений в своих рядах.

Подразделение специализируется на нанесении ударов по украинским логистическим маршрутам, средствам связи, а также ведет целенаправленную охоту на пилотов беспилотников Сил обороны.

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В сентябре Третий армейский корпус сообщал, что в ходе операции "Вивальди" в Донецкой области удалось существенно разгромить это подразделение.

Украинские защитники поразили пункты управления, склады с боеприпасами и ликвидировали опытных российских операторов, поэтому командование России было вынуждено вывести "Рубикон" с Лиманско-Боровского направления.

Системные удары по логистике и РЭБ противника

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны продолжают уничтожать вражеские пункты управления БПЛА в тылу.

Также накануне удалось ликвидировать вражескую станцию подавления сигнала Starlink вблизи Сартаны в Донецкой области и взорвать арсеналы с боеприпасами в Запорожской области.