24 Канал пишет со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, что россияне в Днепре вызвали несколько пожаров.
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Какие последствия атаки по Днепру
Громко было также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникло несколько пожаров,
– заявил Сергей Лысак.
По его словам, Россия повредила многоэтажки, учебное заведение и машину.
Власти еще уточняют последствия атаки, однако известно, что Россия ранила 42-летнего мужчину. Он получил осколочные ранения, ему помогают.
Что известно об ударах по Кривому Рогу
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что Россия била ракетой по объекту инфраструктуры, а также повредила жилой сектор и две школы.
Возникли аварийные отключения котельных, помповых станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплообеспечения. Впоследствии Укрэнерго применило аварийные отключения,
– рассказал Вилкул.
Местный политик уточнил, что больницы перешли на генераторы, много помповых станций перешли на генераторы. Котельные – также переподключают, а там, где не высоковольтные – перешли на генераторы.