24 Канал пишет со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, что россияне в Днепре вызвали несколько пожаров.

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Какие последствия атаки по Днепру

Громко было также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникло несколько пожаров,

– заявил Сергей Лысак.

По его словам, Россия повредила многоэтажки, учебное заведение и машину.

Власти еще уточняют последствия атаки, однако известно, что Россия ранила 42-летнего мужчину. Он получил осколочные ранения, ему помогают.

Что известно об ударах по Кривому Рогу

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что Россия била ракетой по объекту инфраструктуры, а также повредила жилой сектор и две школы.

Возникли аварийные отключения котельных, помповых станций и несколько мощных гидроударов на сетях водо- и теплообеспечения. Впоследствии Укрэнерго применило аварийные отключения,

– рассказал Вилкул.

Местный политик уточнил, что больницы перешли на генераторы, много помповых станций перешли на генераторы. Котельные – также переподключают, а там, где не высоковольтные – перешли на генераторы.