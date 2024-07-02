Россия 28 июня атаковала Днепр 2 ракетами. С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины.

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Поиски продолжаются

Эту жертву нашли во время спасательно-поисковой операции на месте попадания.

Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница,

– говорится в сообщении.

В общем, правоохранители идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами.

Россия не прекращает бить по мирным украинским городам. В частности, также под ударом постоянно оказывается Харьков, который атакуют управляемыми авиационными бомбами. Вражеская армия запустила такую бомбу из Белгородской области и попала в терминал "новой почты" и автопарк.