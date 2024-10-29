Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что обстрелянное здание является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

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Российские войска ударили по Госпрому

Российская оккупационная армия нанесла удар по Шевченковскому району Харькова 28 октября около 21:00. В результате атаки авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома, что находится в центре города. По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК из населенного пункта Строитель Белгородской области России.

Известно, что в здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Также во время обстрела была повреждена областная больница, многоквартирные дома, ресторан.

Пострадали девять человек: пять мужчин, среди них полицейский, который находился на дежурстве, и четверо женщин. Среди пострадавших – две работницы отделения областной больницы – они получили ранения средней тяжести,

– сообщили в прокуратуре.

К слову, в ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Харьков. В результате удара ракетой-гибридом "Гром-Е1" погибли 4 человека.