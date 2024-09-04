Оккупанты ударили по Краматорску ракетами типа "Искандер-М", сообщили в ГСЧС. Предварительные данные специалистов-взрывотехников подтверждают применение россиянами этой баллистической ракеты. Продолжается судебная взрывотехническая экспертиза обломков ракеты.

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Прокуроры Донецкой области выясняют, откуда запустили ракету по Краматорску

Прокурорами и органами досудебного расследования направлены соответствующие запросы в отдельные учреждения: ответы на них помогут нам узнать возможное место запуска ракеты, направление ее движения и траекторию. Эти данные помогут нам вычислить, кто именно совершил эту атаку по мирному населению. Одна из версий следствия – это была целенаправленная атака по зданию отеля,

– сказала Анастасия Медведева, пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры.

Были ли наводчики на отель

Вероятность корректировки удара по гостинице проверяют.

"Органы досудебного расследования пытаются узнать эту информацию. Проводится досудебное расследование, и после его завершения мы уже можем говорить о каких-то результатах и говорить, были ли так называемые наводчики огня", – отметила спикер.