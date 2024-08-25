Об этом сообщает ГСЧС. Известно также, что количество пострадавших в результате атаки возросло.

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"Чрезвычайники спасли со 2-го этажа отеля 1 человека. По предварительной информации под завалами может находиться 1 человек", – говорится в сообщении.



В результате удара россиян по гостинице в Краматорске есть пострадавшие / Фото ГСЧС

Количество пострадавших возросло

Впоследствии начальник управления по вопросам гражданской защиты Краматорского горсовета Сергей Кукочка сообщил, что количество травмированных возросло до 4-х человек, пишет Суспільне.



По состоянию на утро спасательные работы продолжаются / Фото ГСЧС



Утром спасатели достали из-под завалов одного человека, поиски еще одного – продолжаются / Фото ГСЧС

Спасательные работы продолжаются

Отмечают, что одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра. Поиски еще одного человека продолжаются.

Спасательные работы продолжаются, чрезвычайники разобрали уже 60 тонн строительных конструкций.

Главное об ударе россиян

В ночь на 25 августа Россия ударила по Краматорску ракетами Искандер-М, как следствие частично разрушено двухэтажное здание гостиницы.

В Донецкой ОГА заявили, что все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании. Кроме отеля, повреждено также здание многоэтажки.