Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова. Попадание произошло около 23:18 понедельника, 7 апреля.

Смотрите также Россияне ночью атаковали дронами Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

Что известно о последствиях

Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по территории базы отдыха, которая не действует. Синегубов написал о попадании в 4-этажное здание.

Острую реакцию на стресс получили 3 человека.

Напомним, утром 8 апреля Воздушные силы ВСУ отчитались о работе ПВО. Кроме баллистики, которую Россия запустила из района Курска, на Украину летели 46 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 9 вражеских дронов.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.