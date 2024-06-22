На циничный удар врага по Харькову отреагировал Владимир Зеленский. Он опубликовал жуткие кадры с места попадания и призвал партнеров усиливать помощь.

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Зеленский опубликовал кадры с места попадания в Харькове

Президент Украины сообщил, что сейчас в Харькове продолжается разбор завалов. К сожалению, по состоянию на 16:55 уже известно о 19 раненых и 3 погибших.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. В то же время он призвал партнеров усилить помощь, чтобы украинские защитники могли давать отпор российским атакам.

Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть. Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость,

– подчеркнул Зеленский.

Жуткие кадры с места атаки: смотрите видео

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким погибших. Светлая память!

Последствия атаки в Харькове / Фото ГСЧС Харьковской области

В общем, российские военные атаковали Харьков 4 управляемыми авиабомбами. Одна – попала в жилой дом, а три других – в предприятие. К сожалению, на предприятии также есть погибшие. По состоянию на 17:00 известно о 1 жертве и 3 раненых.

По предварительной информации, 22 июня оккупанты атаковали Харьков боеприпасами типа УМПБ Д-30.