Об этом на своей странице в Facebook сообщила Херсонская государственная морская академия. Известно, что в результате вражеского обстрела собственно на этом месте в городе пострадавших и погибших нет.

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Враг ударил по зданию морского профессионального колледжа в Херсоне

Враг цинично ударил по зданию морского профессионального колледжа ХГМА в Херсоне. ГСЧС Украины принимает меры по локализации пожара и минимизации ущерба. Пострадавших и погибших нет. Отстроим,

– говорится в заметке академии.

До начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году в разрушенной морской академии работал херсонец Петр. В комментарии Общественному он прокомментировал российскую атаку.

"Я работал здесь более 18 лет, и на втором корпусе, и на третьем дежурил. На третьем российские военные вообще все разрушили. Жаль конечно, раньше ребята учились, а теперь все разрушено. Новому поколению негде учиться", – говорит мужчина.

Последствия удара по академии в Херсоне: смотрите видео

К слову, в Херсонской ОВА уточнили, что из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек.