Связано с заявлениями Сальдо: на кого ФСБ объявила "охоту"

В ночь на 1 января на оккупированные россиянами Хорлы на Херсонщине была осуществлена атака. Удар пришелся на местный отель и ресторан, где российские военные отмечали Новый год. ФСБ проводит расследование среди своих сотрудников в поиске "крыс", которые помогли навести удар на эту локацию.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что это связано с заявлениями самого Сальдо (оккупационный руководитель Херсонщины) и приближенных к нему людей, которые начали озвучивать об ограниченности въезда в село Хорлы, наличие там российских военных и о том, что это кафе расположено так, что празднование в нем должно быть тайным, но таким не стало.

Удар по кафе в Хорлах: ФСБ ищет "крыс"

Просто так попасть в оккупированное с 2022 года курортное село Хорлы на левом берегу Херсонщины нельзя было, только при наличии специального пропуска. Поэтому "чужих" в ту новогоднюю ночь в кафе быть не могло. Само село давно превратилось в место базирования российских военных и их семей. Это наталкивает россиян на мысль, что их сдал кто-то из своих.

Принимая во внимание, что в Хорлах до полномасштабного вторжения жило ориентировочно 100 человек, а теперь это практически линия фронта и попасть туда можно только по пропуску и под абсолютным контролем, то возникает вопрос, кто бы это мог сделать.

Коллаборационисты, которые находились в ту ночь в кафе, как и его владелица, которая по информации российской стороны погибла, не могли сдать это место. Сальдо там не было, но злые языки говорят, что должен был быть. Все это приводит к тому, что ФСБ начинает искать "крыс" у себя,

– озвучил Андрющенко.

Он рассказал, что среди ФСБшников там есть предатели Украины, бывшие полицейские и работники СБУ, которые перешли туда работать после оккупации. Россия после удара начала продвигать сообщения о том, что Украина якобы ударила по местным жителям, в частности детям, которые там праздновали, однако в Хорлах почти не осталось гражданских, ведь оккупанты расселили там своих военных.

"Россияне очень постарались разогнать эту историю о мнимых погибших детях там, но это у них не получилось. Там было празднование Нового года российскими военными. Их было большое количество, они были с семьями. Возможно, там были дети этих военных, но это ответственность самих родителей, если они взяли их с собой на линию фронта", – подытожил Андрющенко.

Что известно об атаке на Хорлы?