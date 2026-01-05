Пов'язано із заявами Сальдо: на кого ФСБ оголосила "полювання"

В ніч на 1 січня на окуповані росіянами Хорли на Херсонщині була здійснена атака. Удар прийшовся на місцевий готель і ресторан, де російські військові відзначали Новий рік. ФСБ проводить розслідування серед своїх співробітників у пошуку "щурів", які допомогли навести удар на цю локацію.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що це пов'язано з заявами самого Сальдо (окупаційний керівник Херсонщини) та наближених до нього людей, які почали озвучувати про обмеженість в'їзду до села Хорли, наявність там російських військових і про те, що це кафе розташоване так, що святкування в ньому мало б бути таємним, але таким не стало.

Дивіться також Окупанти заявили про "атаку" на кафе й готель у Хорлах, ЗСУ заперечили: де розташоване село

Удар по кафе у Хорлах: ФСБ шукає "щурів"

Просто так потрапити в окуповане з 2022 року курортне село Хорли на лівому березі Херсонщини не можна було, тільки за наявності спеціального пропуску. Тож "чужих" в ту новорічну ніч в кафе бути не могло. Саме село давно перетворилося на місце базування російських військових та їхніх сімей. Це наштовхує росіян на думку, що їх здав хтось зі своїх.

Беручи до уваги, що в Хорлах до повномасштабного вторгнення жило орієнтовно 100 людей, а тепер це практично лінія фронту і потрапити туди можна тільки за перепусткою і під абсолютним контролем, то виникає питання, хто б це міг зробити.

Колаборанти, які перебували в ту ніч у кафе, як і його власниця, яка за інформацією російської сторони загинула, не могли здати це місце. Сальдо там не було, але злі язики кажуть, що мав бути. Все це призводить до того, що ФСБ починає шукати "щурів" у себе,

– озвучив Андрющенко.

Він розповів, що серед ФСБшників там є зрадники України, колишні поліцейські та працівники СБУ, які перейшли туди працювати після окупації. Росія після удару почала просувати повідомлення про те, що Україна начебто вдарила по місцевих жителях, зокрема дітях, які там святкували, однак в Хорлах майже не залишилося цивільних, адже окупанти розселили там своїх військових.

"Росіяни дуже постаралися розігнати цю історію про уявних загиблих дітей там, але це в них не вийшло. Там було святкування Нового року російськими військовими. Їх була велика кількість, вони були з родинами. Можливо, там були діти цих військових, але ж це відповідальність самих батьків, якщо вони взяли їх з собою на лінію фронту", – підсумував Андрющенко.

Що відомо про атаку на Хорли?