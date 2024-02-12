Поскольку удар "Искандером" по Грозе был очень точным, начали подозревать, что ракету навел кто-то из местных. И это действительно было так: СБУ разоблачила братьев Мамонов, которые во время оккупации села работали на россиян.

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Кого из братьев Мамонов подозревают в государственной измене

Речь о младшем брате Дмитрии Мамоне. Ранее ему инкриминировали наведение "Искандера" по Грозе, а теперь объявили еще одно подозрение – в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Дмитрию Мамону сообщили о подозрении заочно. Старшему брату, Владимиру Мамону, сообщили о подозрении в госизмене ранее, обвинительный акт по факту государственной измены уже находится на рассмотрении в полтавском суде.

Мамоны работали на оккупантов

Прокуроры напомнили, что братья Мамоны согласились сотрудничать с россиянами во время оккупации Харьковской области. 23-летний Дмитрий Мамон до войны был правоохранителем, летом 2022 года во время оккупации Купянска добровольно перешел на сторону врага. За работу на россиян ежемесячно получал 45 тысяч рублей.

Конкретно Дмитрий Мамон был исполняющим обязанности инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД и подчинялся "Управлению внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области". Он нес службу на российских блокпостах, во время которой безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских лиц. Затем россияне сделали его инспектором дорожно-патрульной службы.

Перед деоккупацией Харьковской области подозреваемый вместе со своим братом сбежал на территорию России. Оба брата уволены из Национальной полиции Украины,

– отметили в прокуратуре.

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