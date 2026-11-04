Цель – энергетика: Россия ночью совершила атаку на Кировоградскую область с помощью дронов

О последствиях ночного обстрела сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

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Что известно о последствиях атаки

В Новоукраинском районе в результате вражеского удара поврежден частный жилой дом. Кроме того, в Александрийском районе ущерб понес аграрное предприятие, где было повреждено шесть единиц техника.

Из-за атаки БПЛА возникали пожары на трех локациях в Кропивницком и Александрийском районах, которые ГСЧС оперативно ликвидировала. На местах происшествий экстренные службы работали над устранением последствий обстрела.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ликвидация пожаров в Кировоградской области / ГСЧС

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Напомним, российские войска атаковали предприятие в Днепре. В результате удара ранения получили два человека. На территории объекта возник пожар.

Всего ночью Россия запустила по Украине 310 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 272 вражеских БПЛА, в том числе 64 реактивных.