В эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что впечатление автомобильной части сооружения стал результатом многомесячной тщательной и хорошо замаскированной подготовки.

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Для российского диктатора Владимира Путина этот объект является ключевым символом имперского присутствия на полуострове, поэтому Москва сосредоточила там максимальное количество средств противовоздушной обороны.

Перегрузка вражеской ПВО и альтернативная связь

По словам специалиста, масштабы уничтоженной автомобильной арки требовали огромного количества взрывчатки и филигранной точности, поскольку ее вес составлял от 5 до 6 тысяч тонн. Операция была проведена в несколько этапов с привлечением большого количества ударных средств, а для дезориентации противника Силы обороны параллельно нанесли удары в направлении Московского региона.

Мы в данном случае не использовали ненадежный Starlink, который представляет угрозу национальной безопасности Украины в вопросах управления войсками. Была задействована уникальная система связи– подчеркнул эксперт.

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Обрушение конструкции перекрыло фарватер в Керченском проливе. Это лишило российские силы возможности полноценно использовать Азовское море для коммерческих перевозок и вывоза похищенного зерна.

Сергей Грабский об уничтожении автомобильной арки Крымского моста: видео

Угроза для железнодорожной ветки и логистический тупик

Следующей мишенью для полной блокировки поставок может стать железнодорожная часть моста. Даже сейчас ее пропускная способность сократилась как минимум на 50% из-за регулярных воздушных тревог. Перевозка топлива и снарядов по железной дороге сопряжена с огромными рисками: детонация всего одного вагона с 20 тоннами боеприпасов способна окончательно уничтожить переправу.

Сейчас возможность перевозки по мосту боеприпасов или топлива в промышленных объемах является отчаянной и проблематичной задачей для россиян. Мы превращаем группировки врага в Крыму в чемодан без ручки – черную дыру, пожирающую ресурсы– отметил Сергей Грабский.

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Попытки России переориентировать военную логистику на сухопутную трассу "Новороссия" вынудят оккупационное командование распылять средства противовоздушной обороны. Проблемы со снабжением уже ощутимы на линии соприкосновения: например, на Днепровском направлении захватчики периодически вынуждены приостанавливать боевые действия из-за нехватки ресурсов. Учитывая ситуацию, военный эксперт призвал гражданских лиц и оккупантов покинуть полуостров.

Ранее аналитики отмечали, что подготовка к удару началась еще весной, когда украинские защитники активно обстреливали российскую ПВО.