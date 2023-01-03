Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.
К теме Россия уничтожила ледовую арену многократных чемпионов Украины в Дружковке
Мощное обращение Кулебы к мировому спортивному сообществу
На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил к разрушенной обстрелом российских оккупантов ледовой арены президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия российской агрессии.
Последствия российского удара / Фото из инстаграмма
"Приглашаю всех спортивных функционеров, которые хотят допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в частности президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России",
– написал Кулеба.
По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира – и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, как будто ничего не произошло.
Последствия ракетного обстрела России / Фото с инстаграмма
"Может тогда наконец-то придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", – добавил Кулеба.
Как сейчас выглядит арена / Фото из инстаграмма
Кулеба подчеркнул, что это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания. "Единственными ударами, которые здесь происходили были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы", – добавил министр.
Что известно об обстреле Дружковки
- Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковловке.
- Также есть попадание в технические помещения промышленного предприятия. Поврежден склад, электромагнитный кран и сторожку. Пострадали гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом. Ситуация в области остается напряженной.