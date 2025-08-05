Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального марафона.

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Что происходит в Лозовой после вражеской атаки 5 августа?

Олег Синегубов рассказал, что по Лозовой 5 августа было была нанесена самая массированная атака с момента начала полномасштабного вторжения России

"34 "Шахеды" по критической транспортной инфраструктуре, нанесен удар по помещению вокзала, по железнодорожному депо, тяговой подстанции и тому подобное. Известно, что 1 человек погиб на месте, 1 женщина погибла, к сожалению, уже в больнице, 9 человек получили ранения, есть дети, 4 человека остаются в больнице, состояние их средней тяжести, стабильное", – сказал глава Харьковской ОВА.

Он также отметил, что сейчас на местах работают все необходимые службы, чтобы убрать и устранить непосредственно аварийность на месте и восстановить движение поездов.

Но перед этим, конечно, нужно восстановить электроэнергию в самой Лозовой, и в населенных пунктах этой громады, потому что разрушения довольно значительные. Но прежде всего надо убедиться, что под завалами нет еще людей,

– подчеркнул Синегубов.

Чиновник отметил, что спасательно-поисковая операция, предварительно, завершится через несколько часов. А устранение аварийности, наверное, займет несколько суток, потому что разрушения в городе большие и по некоторым локациям подразделения ГСЧС еще ликвидируют фактически пожары.