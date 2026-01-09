"Орешник" попал в цех госпредприятия на Львовщине, – Reuters

В ночь на 9 января Россия выпустила межконтинентальную гиперзвуковую ракету по западной части Украины, вблизи границы с ЕС. По предварительным данным, "Орешник" попал в цех государственного предприятия во Львове.

Об этом изданию Reuters сообщил высокопоставленный украинский чиновник, пишет 24 Канал.

Куда попал российский "Орешник"?

Россия атаковала запад Украины баллистической ракетой средней дальности "Арешник". По информации Кремля, ее невозможно перехватить или сбить, а само оружие способно нести ядерные боеголовки. Однако эксперты утверждают, что во время атаки на Львовщину в ночь на 9 января, "Орешник" нес инертные "муляжи" боеголовок.

По словам украинского чиновника, ракета поразила цех государственного предприятия. В результате удара нескольких суббоеприпасов несколько повредились бетонные конструкции здания цеха и образовались кратеры в лесной местности поблизости.

В Службе безопасности Украины отметили, что Россия пыталась уничтожить гражданскую инфраструктуру в окружающем регионе пользуясь "стремительным ухудшением погодных условий".

В то же время в Москве оправдали и этот удар, цинично заявив, что он был ответом на якобы нападение украинских БПЛА на резиденцию Путина. В Кремле сказали, что били по энергетической инфраструктуре и заводу, где изготавливались эти дроны.

К слову, Дональд Трамп не верит, что Украина ударила по резиденции Путина. По словам политика, атака дронов действительно состоялась неподалеку от резиденции, но сама она не была целью. Еще раньше в ЦРУ также заявили, что Украина не нападала на резиденцию на Валдае. Атака была направлена на военную цель, расположенную в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости. Киев уже атаковал эту цель ранее.

Что известно об атаке на Львовскую область ночью 9 января?