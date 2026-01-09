"Орешник" поцілив у цех держпідприємства на Львівщині, – Reuters

В ніч на 9 січня Росія випустила міжконтинентальну гіперзвукову ракету по західній частині України, поблизу кордону з ЄС. За попередніми даними, "Орешник" влучив у цех державного підприємства у Львові.

Про це виданню Reuters повідомив високопоставлений український чиновник, пише 24 Канал.

Куди поцілив російський "Орешник"?

Росія атакувала захід України балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". За інформацією Кремля, її неможливо перехопити чи збити, а сама зброя здатна нести ядерні боєголовки. Однак експерти стверджують, що під час атаки на Львівщину в ніч на 9 січня, "Орешник" ніс інертні "муляжі" боєголовок.

За словами українського чиновника, ракета уразила цех державного підприємства. Внаслідок удару кількох суббоєприпасів дещо пошкодились бетонні конструкції будівлі цеху та утворились кратери в лісовій місцевості поблизу.

В Службі безпеки України зазначили, що Росія намагалась знищити цивільну інфраструктуру в навколишньому регіоні користуючись "стрімким погіршенням погодних умов".

Водночас у Москві виправдали й цей удар, цинічно заявивши, що він був відповіддю на нібито напад українських БпЛА на резиденцію Путіна. У Кремлі сказали, що били по енергетичній інфраструктурі та заводу, де виготовлялися ці дрони.

До слова, Дональд Трамп не вірить, що Україна вдарила по резиденції Путіна. За словами політика, атака дронів справді відбулася неподалік від резиденції, але сама вона не була ціллю. Ще раніше у ЦРУ також заявили, що Україна не нападала на резиденцію на Валдаї. Атака була спрямована на військову ціль, розташовану в тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу. Київ уже атакував цю ціль раніше.

Що відомо про атаку на Львівщину вночі 9 січня?