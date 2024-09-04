В результате российского удара по Львову в целом погибло 7 человек. Всего в городе также пострадали 53 человека.

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Статуя Божьей Матери выдержала российский удар на Львов

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич распространил в своем телеграм-канале фото разрушенного дома на улице Братьев Михновских. На кадрах можно увидеть, что в результате вражеского удара в здании выбило стекла, а также разрушило стены.



Разрушенный дом во Львове после российского удара / Фото из телеграм-канала Игоря Зинкевича

В то же время на другом фото можно увидеть, что статуя Божьей Матери, которая была расположена на доме, выдержала российский обстрел и осталась невредимой. В такие моменты действительно начинаешь верить в чудо и какие-то знаки с неба.



Статуя Божьей Матери выдержала российский обстрел во Львове / Фото из телеграм-канала Игоря Зинкевича

В общем российская армия в очередной раз показывает, что абсолютно пренебрегает международным правом и бьет по гражданским зданиям. Из-за вражеского обстрела пострадали только дома, где жили простые люди, а также исторический центр Львова.

Последствия вражеского удара по Львову / Фото ГСЧС и с телеграм-канала Андрея Садового

К слову, из-за российского обстрела во Львове 5 сентября объявили Днем траура в память о погибших людях. Андрей Садовый также назвал имена и фамилии тех жертв, которых убила российская армия ракетами.