Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

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В Херсоне из-под завалов достали тело женщины

Вечером 19 февраля российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в центре Херсона.

На следующий день работники ГСЧС вместе с коммунальными службами нашли под завалами тело матери двоих детей. Ее тело удалось найти на уровне первого этажа частично разрушенной многоэтажки

В ГСЧС Украины сообщили, что в целом в результате ночного авиаудара погибли 2 человека и 5 пострадали. Ранее стало известно, что спасатели достали из-под завалов двойняшек – мальчика и девочку. У них диагностировали минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс, сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, ранее председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в результате атаки 15 квартир с 1 по 10 этаж были полностью разрушены, а в 80 квартирах выбило стекла. Среди пострадавших есть жители дома и мужчина, который находился в помещении охранника автостоянки.