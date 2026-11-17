Хронология событий
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Россия выпустила семь баллистических ракет по мостам столицы
По Южному мосту попали четыре ракеты, а по Северному – три, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания. Власти определили сроки и ресурсы для восстановления сооружений, а МВД поручили разработать запасные маршруты для транспорта. источник
В столице возобновилось движение наземного электротранспорта
В Киеве троллейбусы и трамваи возобновили движение по обычным маршрутам, но мосты через Днепр по-прежнему закрыты для обследования. В то же время Укрзализныця назначила дополнительные рейсы городской электрички.
Российский беспилотник попал в дом в Хмельницком
Во время воздушной тревоги вражеский БПЛА атаковал жилой многоэтажный дом в Хмельницком. Спасатели потушили пожар, пострадавших не было, сообщила ОВА. источник
В Оболонском районе Киева подтвердили гибель двух человек
В результате попадания баллистической ракеты в нежилое здание на Оболони погибли двое мирных жителей. Сотрудники ГСЧС спасли из-под обломков одного человека и госпитализировали его. источник
"Зеленая" линия метро сократила маршрут до станции "Выдубичи"
Движение поездов между Осокорками и Красным хутором полностью приостановлено из-за повреждения наземных путей. Пассажиров перевозят по подземному участку на правом берегу.
В Киеве перекрыли Северный и Южный мосты
Из-за поражения мостовых переходов баллистическими ракетами движение по ним было остановлено, что привело к многочасовым пробкам. Общественный транспорт срочно перенаправили на Подольский и Дарницкий мосты.
Ночная комбинированная атака России на Киев и ряд областей привела к тяжелым последствиям для гражданской и критической инфраструктуры.
Транспортный коллапс в столице
В результате ночных и утренних баллистических ударов были повреждены Северный и Южный мосты. Их полностью перекрыли для движения транспорта с целью обследования конструкций профильными экспертами.
Это вызвало масштабные пробки возле моста Патона, на Набережном шоссе, проспекте Бандеры и ключевых магистралях левого берега. Некоторые пассажиры выходили из заблокированного транспорта прямо на дорогах, пересаживались на прокатные самокаты или переходили реку пешком.
Ситуация с метрополитеном и наземными маршрутами
Зеленая линия метро работает с серьезными ограничениями: поезда курсируют исключительно между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Участок между "Осокорками" и "Червоным Хутором" выведен из строя из-за разрушения наземной инфраструктуры метро. Подземные станции метро при этом продолжают выполнять функцию укрытия.
Чтобы компенсировать дефицит сообщения, коммунальные службы запустили автобусы № 21, 73 и 101 через Подольский мостовой переход к Контрактовой площади, а через Дарницкий мост курсируют маршруты № 22 и 91. Кроме того, "Укрзализныця" задействовала резервные составы Kyiv City Express между Почайной, Дарницей и Выдубичами.
Жертвы и разрушения в районах Киева
В Оболонском районе осколок ракеты попал в нежилое здание. Спасатели ГСЧС смогли извлечь пострадавшего из-под бетонных обломков, однако два человека погибли на месте. Еще один пожар произошел в складских помещениях в Днепровском районе, где огонь оперативно потушили.
Из-за повреждения коммуникаций возле Южного моста была повреждена теплосеть. По данным местных властей, 317 жилых многоэтажек в Дарницком районе временно остались без теплоснабжения.
Удары по регионам
Вражеские атаки затронули и другие города Украины. По данным главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, в Хмельницкой области российский дрон попал в жилой дом, вызвав пожар, который оперативно потушили без человеческих жертв. В Запорожье снаряды повредили промышленное предприятие, ранив гражданскую женщину, а в Черкасской области пострадали три человека.
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