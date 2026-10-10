Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, опубликованные в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Воздушная атака на Ростов 10 октября: что известно о последствиях?

В ночь на субботу, 10 октября 2026 года, мониторинговые телеграм-каналы, к примеру Exilenova+, сообщили об успешной атаке беспилотников на нефтеналивной терминал в России. Под ударом оказался филиал "Ростовский" Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Многочисленные видеозаписи местных жителей запечатлели серию взрывов, яркое сияние и масштабный пожар с густым черным дымом, охвативший промышленную зону Ростова. Стоит отметить, что на этот раз целью стал не сам НПЗ в городе Новошахтинск, а именно его "экспортные ворота", используемые для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Этот терминал расположен непосредственно в черте города Ростов на левом берегу реки Дон. Подожженный объект играет роль стратегического логистического хаба, через который готовая продукция завода отгружается на экспорт. Его заявленная мощность составляет 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год.

Вывод из строя такого узла является чрезвычайно болезненным для российской экономики, поскольку блокирует уже готовую к отправке продукцию. А значит – у врага будет меньше денег на ведение своей агрессивной войны против Украины.

Пожар в Ростове на нефтяном объекте: смотрите видео очевидцев

Огонь в Ростове разгорается все сильнее: смотрите видео очевидцев

Взрывы в Ростове прогремели на фоне соглашения США и России о дизельном топливе

Это событие в Ростове развернулось на фоне громких политических заявлений, став фактически мгновенным ответом на так называемый "дизельный кейс". Всего за несколько часов до атаки президент США Дональд Трамп заявил, что достиг договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки, а впоследствии Минфин отменил часть санкционных ограничений.

Реакция официального Киева на такие кулуарные шаги была жесткой. Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал действия США "непартнерскими" и "нечестными". А высокопоставленный источник в украинской власти сделал категорическое заявление изданию Financial Times: "Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы".