Перемещали 2 буксира: в сеть выложили спутниковые снимки поврежденного корабля в Новороссийске

В сети появились спутниковые снимки порта Новороссийска, по которому недавно ударили Силы обороны. На фото можно увидеть поврежденный корабль врага, который перемещали два буксира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-исследователя Тома Байка.

Какой вражеский корабль могли повредить удары по Новороссийску?

Том Байк допустил, что россияне вывели из дока большой десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир", который готовят к восстановлению после украинской атаки на порт Новороссийск. По его словам, судно переместили в другой защищенный участок акватории.

Два буксира вели корабль с дока, где он находился, в другое "защищенное" место внутри волнорезов для ремонта,

– написал он.

Исследователь также отметил, что маневрирование судна и привлечение сразу двух буксиров свидетельствует о серьезных повреждениях.

Поврежденный большой десантный корабль врага заметили в порту Новороссийска / Сообщение из аккаунта Тома Байка в соцсети Х

Кроме того, авторы портала "Милитарный" добавили, информация Тома Байка и спутниковые снимки "согласуются с предыдущими сообщениями украинских источников о последствиях удара по российской военной инфраструктуре в регионе".

Однако авторы отметили, что российские войска постоянно меняют местами корабли в портах, пытаясь избежать поражения.

Что известно о больших десантных кораблях России проекта 1171?

Большие десантные корабли проекта 1171 "Тапир" (в классификации НАТО – Alligator) - это советские БДК, которые строили на заводе "Янтарь" в Калининграде.

Они созданы для высадки морского десанта на необорудованном побережье и доставки войск и техники по морю. На борту такие корабли могут перевозить различную бронетехнику, в том числе и танки.

Позже на основе этого проекта разработали новые десантные корабли – проект 11711, которые сейчас строят для российского флота. Максимальная скорость "Тапиров" составляет 18 узлов, то есть около 33 километров в час.

Корабль проекта 1171 может перевозить до 20 основных боевых танков, или 45 бронетранспортеров, или около 50 грузовиков, а также 300 – 400 бойцов десанта. Общая грузовместимость судна достигает примерно 1 000 тонн. В носовой части расположен отсек для бронетехники с десантной аппарелью, которую закрывают раздвижные ворота, а в корме оборудован откидной лацпорт для удобной погрузки и разгрузки.

В 2022 году Силы обороны в порту оккупированного Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Саратов", который принадлежал к проекту 1171. После этого, по данным "Милитарного", в Черном море оставались только два корабля этого типа – "Орск" и "Николай Фильченков".

