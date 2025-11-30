Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани и промпредприятие в Новошахтинске
- В ночь на 30 ноября украинские дроны атаковали несколько регионов России.
- Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
В ночь на 30 ноября украинские дроны атаковали несколько регионов России. В одном из них есть попадание по местному НПЗ.
Громко, в частности, было в Ростовской области и Краснодарском крае. Взрывы слышали и на оккупированной Донетчине, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по НПЗ на Кубани?
В результате атаки дронов в Краснодарском крае ограничили работу аэропортов в Краснодаре и Геленджике.
В Славянске-на-Кубани БПЛА ударили по тамошнему НПЗ. Как заявили в оперштабе, на территории нефтеперерабатывающего завода повреждена газовая труба. Уверяют, что обошлось без возгорания.
К слову, этот завод неоднократно оказывался под атакой дронов.
Взрывалось ночью и в соседней Анапе: смотрите видео
Неспокойно было и в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсар сообщил, что под ударами находились Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы.
По словам чиновника, в Гуково повреждена котельная. Подача тепла остановлена. После обследования котельной саперами на объекте начнут восстановительные работы.
Возгорание также произошло на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Пожар на площади 50 квадратных метров потушили.
Обратите внимание! В Новошахтинске расположен одноименный завод нефтепродуктов. Это единственный НПЗ в Ростовской области. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина, а выручка исчисляется миллиардами рублей.
К слову, утром минобороны России сообщило о 33 сбитых за ночь украинских беспилотниках:
- 16 – над Ростовской областью,
- 7 – над Краснодарским краем,
- 3 – над Белгородской областью,
- 1 – над Курской областью,
- 6 – над акваторией Черного моря.
Что известно о последних ударах по России?
- В ночь на 29 ноября украинские войска нанесли успешные удары по нескольким важным объектам России.
- В городе Таганрог пострадал авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты ДРЛО А-50. Предварительно в одном из цехов, где ремонтируют Ту-95, возник пожар.
- Украинские силы также ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае, который поставляет топливо для российской армии. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.
- В результате атаки безэкипажными катерами было повреждено причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, что привело к прекращению грузовых операций.
- Силы обороны Украины ударили по заводу в Чебоксарах. Он отвечает за производство радиоэлектронного оборудования, в частности антенн для ударных беспилотников и навигационных модулей.