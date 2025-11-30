Дрони атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та промпідприємство у Новошахтинську

У ніч проти 30 листопада українські дрони атакували кілька регіонів Росії. В одному з них є влучання по місцевому НПЗ.

Гучно, зокрема, було у Ростовській області та Краснодарському краї. Вибухи чули й на окупованій Донеччині, передає 24 Канал.

Що відомо про удару по НПЗ на Кубані?

Внаслідок атаки дронів в Краснодарському краї обмежили роботу аеропортів у Краснодарі та Геленджику.

У Слов'янську-на-Кубані БПЛА вдарили по тамтешньому НПЗ. Як заявили в оперштабі, на території нафтопереробного заводу пошкоджено газову трубу. Запевняють, що обійшлося без загоряння.

До слова, цей завод неодноразово опинявся під атакою дронів.

Вибухало вночі і в сусідній Анапі: дивіться відео

Неспокійно було і в Ростовській області. Губернатор Юрій Слюсар повідомив, що під ударами перебували Гуково, Новошахтинськ, Чортківський та М'ясниківський райони.

За словами чиновника, у Гуковому пошкоджена котельня. Подачу тепла зупинено. Після обстеження котельні саперами на об'єкті розпочнуть відновлювальні роботи.

Займання також сталося на одному із промислових підприємств у Новошахтинську. Пожежу на площі 50 квадратних метрів загасили.

Зверніть увагу! У Новошахтинську розташований однойменний завод нафтопродуктів. Це єдиний НПЗ у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину, а виторг обраховується мільярдами рублів.

До слова, вранці міноборони Росії повідомило про 33 збиті за ніч українські безпілотники:

16 – над Ростовською областю,

7 – над Краснодарським краєм,

3 – над Бєлгородською областю,

1 – над Курською областю,

6 – над акваторією Чорного моря.

Що відомо про останні удари по Росії?