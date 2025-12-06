Враг ударил по энергообъекту Одесской области: есть перебои со светом и поставками тепла
- В Одесской области произошла очередная ночная комбинированная ракетно-дроновая атака.
- В результате атаки поврежден энергообъект.
Ночью 6 декабря россияне ударили по Одесской области. В результате атаки поврежден энергообъект.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Этой ночью произошла комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область, в результате которой поврежден энергообъект.
Ночью 6 декабря оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорание. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении,
– говорится в сообщении.
Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическую инфраструктуру перевели на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению.
Где еще били россияне?
На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела. Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.
Черниговская область также подверглась атаке российских БПЛА. В Корюковском районе зафиксированы попадания в жилом секторе и по гражданскому объекту. В Чернигове и Черниговском районе противник ударил по объектам критической инфраструктуры.