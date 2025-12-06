Укр Рус
Ворог вдарив по енергооб'єкту Одещини: є перебої зі світлом і постачанням тепла
6 грудня, 09:45
2

Ворог вдарив по енергооб'єкту Одещини: є перебої зі світлом і постачанням тепла

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Одещині сталася чергова нічна комбінована ракетно-дронова атака.
  • Внаслідок атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Вночі 6 грудня росіяни вдарили по Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Які наслідки атаки на Одещину?

Цієї ночі сталася комбінована ракетно-дронова атака на Одещину, внаслідок якої пошкоджено енергооб’єкт. 

Вночі 6 грудня окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини. 

Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загоряння. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні, 
– ідеться в повідомленні.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критичну інфраструктуру перевели на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.

Де ще били росіяни?

  • На Київщині триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу. Всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

  • Чернігівщина також зазнала атаки російських БпЛА. У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту. У Чернігові та Чернігівському районі противник вдарив по об’єктах критичної інфраструктури.