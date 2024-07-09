В Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас эвакуация детей из больницы завершена. В результате удара ранения получили восемь маленьких пациентов, которые находились в заведении.

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Сколько детей было в "Охматдете"

Сейчас в уцелевших зданиях "Охматдета" остались на лечении 68 пациентов. В результате обстрела погибли 2 человека, более 50 – получили ранения.

На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов. 465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. 94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела,

– говорится в сообщении.

Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где детям проводили диализ. К тому же пострадали старый хирургический и недавно возведенный корпуса, а также единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Государство полностью отстроит и восстановит "Охматдет"

Шмыгаль сообщил, что больница "Охматдет" будет отстроена за государственный счет. По словам премьер-министра, работы уже начались.

Как заявил Шмыгаль, средства поручили найти Минфину и Минэкономики сразу после того, как трагедия произошла. Деньги должны быть потрачены не только на восстановление, а для помощи пострадавшим.