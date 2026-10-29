Враг запустил 4 реактивных БПЛА: подробности удара по вокзалу в Днепре

Подробности смертоносного удара по железнодорожному вокзалу в Днепре рассказали в Воздушном командовании "Восток".

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Как происходила атака на вокзал в Днепре?

Около 11:00 враг запустил в Днепропетровскую область 4 реактивных ударных беспилотника. Три из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.

К сожалению, один БПЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра– говорится в сообщении командования.

По состоянию на 14:00 в результате удара погибли 14 мирных жителей, еще более десятка человек пострадали.

В "Укрзализныце" уточнили, что россияне попали дроном в одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 "Днепр – Запорожье". "Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди", – добавили в компании.

Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию. "Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд", – написал президент.

Среди 13 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии. Это 11-летний мальчик, мужчины 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. Состояние остальных раненых медики оценивают как средней тяжести, все они госпитализированы.