"Это неизвестный дрон": Путин цинично оправдался за удар по жилому дому в Румынии

Об этом российский диктатор рассказал во время своего обращения, передает 24 Канал.

Что сказал Путин о попадании дрона в жилой дом в Румынии?

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с беспилотником, который упал в Румынии во время массированной российской атаки по Украине. По словам российского лидера, он "ничего не знает" об этом случае и не владеет информацией о происхождении дрона.

Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь,

– заявил Путин.

Российский диктатор также отметил, что установить происхождение беспилотника без соответствующей экспертизы невозможно.

Он добавил, что ранее дроны уже залетали на территорию других европейских стран, в частности, Польши и Финляндии, и тогда, по его словам, это были именно украинские беспилотники, а не российские.

Путин также оправдался, что готов провести "объективное расследование", если получат необходимые данные по инциденту. Несмотря на заявления Кремля о том, что происхождение дрона, попавшего в Галац, якобы не установлено, президент Румынии это опроверг. Никошур Дан заявлял, что дрон идентифицировали как российский "Шахед"/"Герань-2".