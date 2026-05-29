"Готовы поддержать": Зеленский отреагировал на попадание российского дрона в Румынии

Зеленский отреагировал на инцидент в румынском городе Галац, где российский дрон попал в жилую многоэтажку. Глава государства пожелал пострадавшим выздоровления.

Об этом президент Украины написал на своей странице в X. Кроме того, он призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию.

Президент Владимир Зеленский поддержал Румынию после ночной атаки в приграничном Галаце, где российский дрон-камикадзе попал в жилой многоэтажный дом.

Президент подчеркнул, что остановить российскую агрессию можно только через усиление международного давления и введение более жестких санкций. Также он напомнил о ночном ударе оккупантов по Одесской области, в результате которого снова пострадала гражданская инфраструктура.

Один из дронов – фактически аналог "Шахеда" – также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым образом, который будет необходимым в этих обстоятельствах,

– написал президент.

Кроме этого, Зеленский выразил надежду, что новый пакет санкций Европейского Союза против России будет максимально жестким.

Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно жесткими и заставят Россию почувствовать, что ее удары означают значительные потери для самой России. Это было бы справедливо,

– добавил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что наращивание поддержки Украины и усиление давления на Россию, в частности путем более жестких санкций, являются ключевыми условиями для восстановления мира и безопасности в регионе. Также он отметил, что одним из приоритетов остается укрепление системы противовоздушной обороны Украины, что важно не только для защиты государства, но и для снижения угроз для соседних стран.

Напомним, в ночь на 29 мая во время массированной российской атаки по Югу Украины беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома в румынском городе Галац. В результате удара возник пожар, была повреждена квартира, а также пострадали два человека. По предварительным данным, дрон идентифицировали как российский беспилотник типа "Шахед" / "Герань-2".

Из-за ограниченного времени на реагирование и ряда технических факторов румынские военные не успели нейтрализовать этот беспилотник.

Еще один дрон обнаружили поблизости в уезде Марамуреш. Он не имел боевой части и был довольно большим – размах крыльев аппарата достигал около трех метров.