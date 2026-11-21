Как сообщает британский телеканал Channel 4 News, момент вражеской атаки попал на видеорегистратор.

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Что известно об атаке на станцию Скнилов?

На опубликованном журналистами видео видно оживленное движение транспорта по дороге, что проходит рядом с железнодорожным узлом.

Ракета попала совсем рядом с проезжей частью, а взрыв накрыл обломками и пламенем участок, где двигались гражданские автомобили.

Момент удара ракеты Х-101 по железнодорожной станции Скнилов во Львове: смотрите видео

Напомним, 20 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину. Под ударами врага оказался Львов. Оккупанты поразили билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. В результате погибли два человека – мужчины в возрасте 59 и 82 лет.

Кроме того, во Львове и области в результате российской агрессии пострадали десять человек.

В Стрыйском районе в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за последствий ударов по энергосистеме на Львовщине вводились аварийные и почасовые графики отключений электроэнергии.