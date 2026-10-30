Россия вновь нанесла прицельный удар по железнодорожному вокзалу Днепра: возник пожар

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Adv

Что известно об атаке

Железнодорожники своевременно зафиксировали угрозу и объявили тревогу на территории вокзального комплекса.

Эвакуация была объявлена заблаговременно. По предварительной информации: ни среди пассажиров, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Все находились в укрытиях– отметили в компании.

Благодаря оперативной эвакуации людей в укрытия удалось избежать трагических последствий очередного вражеского обстрела.

Напомним, 29 октября российские войска провели атаку на вокзал в Днепре реактивным беспилотником. Тогда удар пришелся на платформу, возле которой стоял пассажирский поезд по маршруту Днепр – Запорожье.

В результате той атаки погибли 15 человек, а по меньшей мере 14 получили ранения различной степени тяжести.