Россия вновь нанесла прицельный удар по железнодорожному вокзалу Днепра: возник пожар

Российские военные 30 октября нанесли несколько ударов по железнодорожному вокзалу в Днепре. Благодаря своевременно объявленной эвакуации пассажиры и сотрудники вокзала успели укрыться и не пострадали.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.
Что известно об атаке
Железнодорожники своевременно зафиксировали угрозу и объявили тревогу на территории вокзального комплекса.
Эвакуация была объявлена заблаговременно. По предварительной информации: ни среди пассажиров, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Все находились в укрытиях
Благодаря оперативной эвакуации людей в укрытия удалось избежать трагических последствий очередного вражеского обстрела.
Напомним, 29 октября российские войска провели атаку на вокзал в Днепре реактивным беспилотником. Тогда удар пришелся на платформу, возле которой стоял пассажирский поезд по маршруту Днепр – Запорожье.
В результате той атаки погибли 15 человек, а по меньшей мере 14 получили ранения различной степени тяжести.
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