И тут началось ужасное, – воспоминания спасателя об ударе по вокзалу Краматорска

Утром 8 апреля 2022 года россияне ударили по вокзалу в Краматорске – городе, который стал самым большим эвакуационным хабом для жителей Донбасса и Луганщины. Около 4 тысяч человек в момент атаки ждали выезда.

Российские военные с временно оккупированной территории выпустили ракету с надписью "За детей" из "Точки-У". Она убила 61 человека.

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Спасатели поделились воспоминаниями об ударе по вокзалу в Краматорске

В день атаки на вокзале в Краматорске дежурил спасатель ГСЧС Юрий Кигтев. Он видел непосредственно момент прилета и в тот же миг начал помогать людям.

"После первых взрывов – пара людей ранены, я им крикнул: "Ложись!". После окончания взрывов, я начал оказывать помощь. Вместе с волонтерами успокаивать людей и выводить их в ближайшее укрытие. Затем, выйдя из здания вокзала, я увидел большое количество раненых людей и горевшие машины, позвонил на "101", вызвал наши подразделения", – вспоминает мужчина.

Также он вызвал скорую помощь и начал оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. По вызову Юрия прибыл спасатель Антон Гутник. Он рассказал, что сотрудники ГСЧС, приехав на место, сразу начали оказывать помощь многочисленным раненым, а затем забирали тела погибших.

Там была палатка, она была полностью разрезана от попадания ракеты. Вокруг были пострадавшие, были взрослые, дети погибшие. Мы брали ножи или что-то такое и резали эту палатку – туда клали людей, переносили их, пытались как-то помочь,

– отметил спасатель.

Затем его отправили загружать погибших. Там, к сожалению, были и взрослые, и дети.

"Плохо помню, пожалуй, людей 20 – 30 в пакетах мы загрузили с моим товарищем. И тут началось такое ужасное: у них у всех начали звонить телефоны. Это невозможно объяснить, врагу не пожелаешь. Очень тяжело было", – подытожил. Антон Гутник.

Россияне обстреляли вокзал в Краматорске: коротко

Российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Украинские власти сообщили, что погиб 61 человек, среди которых было шестеро детей. Еще примерно 120 человек получили тяжелые ранения.

В Офисе Президента заявили, что россияне знали, что на вокзале были люди. Агрессор целенаправленно совершил обстрел, использовав комплекс "Точка-У".

Российские войска нанесли удар с временно оккупированного Шахтерска, что в Донецкой области.