По данным полиции, в результате попадания погиб 61 человек. Среди них было семь детей.
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"Поезд на Гаагу уже заждался своих пассажиров"
Чтобы почтить память погибших во время теракта в Краматорске, на всех вокзалах Украины была объявлена минута молчания.
В Краматорске почтили память погибших: смотрите видео
Известно, что по этому преступлению СБУ открыла уголовное производство.
Неотвратимое наказание найдет всех виновных в этом ударе без исключения. Поезд на Гаагу уже заждался своих пассажиров,
– говорится в сообщении.
В Укрзализныце рассказывают, что после атаки Краматорский вокзал был временно закрыт из-за повреждений. Однако благодаря усилиям наших воинов через шесть месяцев движение поездов в Краматорск было возобновлено.
Эти рейсы стали настолько важными, что железная дорога назначила еще один поезд из Львова в Краматорск, который стартует как раз 8 апреля.
Обстрел вокзала в Краматорске: что известно
- Утром 8 апреля 2022 года на вокзале находились более 500 мирных жителей, ожидавших поезда, чтобы выехать в относительно безопасные районы на западе Украины.
- В 10:28 над вокзалом взорвалась баллистическая ракета, разбросав вокруг десятки суббоеприпасов. При падении на землю суббоеприпасы взрывались, нанося травмы находившимся на вокзале людям.
- Людям отрывало конечности и части тела. Помощь людям начали оказывать спасатели, работавшие на вокзале, волонтеры и просто прохожие. Пока на место обстрела не прибыла скорая, некоторым пострадавшим кровь пытались остановить с помощью подгузников.
- Украинские власти сообщили, что погиб 61 человек. Еще примерно 120 человек получили тяжелые ранения.
- В Офисе Президента заявили, что российские оккупанты знали, что на вокзале были люди. Агрессор целенаправленно совершил обстрел, использовав комплекс "Точка-У". На ракете оккупанты цинично написали "за детей".
- Российские войска нанесли удар с временно оккупированного Шахтерска на Донетчине.