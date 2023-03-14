Как сообщили спасатели ГСЧС, по состоянию на 09:30 на месте ракетного удара спасли 3 человека, которых передали работникам скорой медицинской помощи.

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К сожалению, в карете скорой помощи 1 человек умер. Также спасатели ликвидировали пожар на первом этаже и завершили разбор разрушенных элементов конструкций.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия прилетов по Краматорску / Фото Павла Кириленко, "Радио Свободы", 24 Канала

Что известно об обстреле

Оккупанты обстреляли город Краматорск около 08:30. В общей сложности повреждено шесть многоэтажек.

Согласно высказыванию президента Владимира Зеленского, центр города был задет российской ракетой. Глава государства подчеркнул, что каждый удар, который отнимает невинную жизнь, должен иметь законный и справедливый приговор, наказывающий за убийство.

Добавим, что это уже не в первый раз Россия бьет по Краматорску. 1 февраля Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-К" по городу и попала в жилой дом в центре. Тогда в результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения и попали в больницы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии. А днем 2 февраля был повторный обстрел города. В результате атаки пострадали 6 человек. Спасатели прервали поисковую операцию.