Як повідомили рятувальники ДСНС, станом на 09:30 на місці ракетного удару врятували 3 осіб, яких передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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На жаль, в кареті швидкої медичної допомоги 1 людина померла. Також рятувальники ліквідували пожежу на першому поверсі будинку і завершили розбір зруйнованих елементів конструкцій.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки прильотів по Краматорську / Фото Павла Кириленка, "Радіо Свободи", 24 Каналу

Що відомо про обстріл

Окупанти обстріляли місто Краматорськ близько 08:30. Загалом, попередньо, пошкоджено шість багатоповерхівок.

Згідно з висловлюванням президента Володимира Зеленського, центр міста був зачеплений російською ракетою. Глава держави наголосив, що кожен удар, який забирає невинне життя, повинен мати законний і справедливий вирок, що карає за вбивство.

Додамо, що це вже не вперше Росія б'є по Краматорську. 1 лютого Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-К" по місту і влучила в житловий будинок в центрі. Тоді внаслідок атаки 4 людини загинули. Ще 8 зазнали поранень і потрапили до лікарень. 2 постраждалих у важкому стані. А вдень 2 лютого був повторний обстріл міста. Унаслідок атаки постраждали 6 осіб. Рятувальники перервали пошукову операцію.