За даними поліції, у результаті влучання загинула 61 людина. Серед них було 7 дітей.
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"Потяг на Гаагу вже зачекався своїх пасажирів"
Аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту у Краматорську, на всіх вокзалах України оголосили хвилину мовчання.
У Краматорську вшанували пам'ять загиблих: дивіться відео
Наразі відомо, що по цьому злочину СБУ відкрила кримінальне провадження.
Невідворотне покарання знайде всіх винних у цьому ударі, без винятку. Потяг на Гаагу вже зачекався своїх пасажирів,
– йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці розповідають, що після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження. Однак завдяки зусиллям наших воїнів через шість місяців рух поїздів до Краматорська було поновлено.
Ці рейси стали настільки важливими, що залізниця призначила ще один поїзд зі Львова до Краматорська, який стартує якраз 8 квітня.
Обстріл вокзалу у Краматорську: що відомо
- Зранку 8 квітня 2022 року на вокзалі перебували понад 500 мирних жителів, які чекали на потяг, щоб виїхати у відносно безпечні райони на заході України.
- О 10:28 над вокзалом вибухнула балістична ракета, розкидавши навколо десятки суббоєприпасів. При падінні на землю суббоєприпаси вибухали, завдаючи травм людям, які перебували на вокзалі.
- Людям відривало кінцівки та частини тіла. Допомогу людям почали надавати рятувальники, які працювали на вокзалі, волонтери та просто перехожі. Поки на місце обстрілу не прибула швидка, деяким постраждалим кров намагалися зупинити за допомогою підгузків.
- Українська влада повідомила, що загинула 61 людина. Ще приблизно 120 осіб зазнали важких поранень.
- В Офісі Президента заявили, що російські окупанти знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У". На ракеті окупанти цинічно написали "за детей".
- Російські війська завдали удару з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині.