За даними поліції, у результаті влучання загинула 61 людина. Серед них було 7 дітей.

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"Потяг на Гаагу вже зачекався своїх пасажирів"

Аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту у Краматорську, на всіх вокзалах України оголосили хвилину мовчання.

У Краматорську вшанували пам'ять загиблих: дивіться відео

Наразі відомо, що по цьому злочину СБУ відкрила кримінальне провадження.

Невідворотне покарання знайде всіх винних у цьому ударі, без винятку. Потяг на Гаагу вже зачекався своїх пасажирів,

– йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповідають, що після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження. Однак завдяки зусиллям наших воїнів через шість місяців рух поїздів до Краматорська було поновлено.

Ці рейси стали настільки важливими, що залізниця призначила ще один поїзд зі Львова до Краматорська, який стартує якраз 8 квітня.

Обстріл вокзалу у Краматорську: що відомо