8 апреля 2022 года россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Там находилось много людей, ожидавших эвакуационного поезда. В результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. Для обстрела оккупанты применили ракетный комплекс "Точка-У", цинично отрицая наличие этого вооружения у себя, обвиняя в обстреле ВСУ.

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Расследование подтвердило, что стреляла Россия

Сотрудники Human Rights Watch и SITU Research проводили свое расследование и собирали информацию о самом ударе и его последствиях в городе Краматорске Донецкой области с 14 по 24 мая 2022 года. Они подтвердили, что Россия действительно имеет комплекс "Точка-У".

Эксперты опросили 69 человек, среди которых были жертвы обстрела, родственники погибших, спасатели, врачи, сотрудники больниц, представители органов власти и работники украинской прокуратуры. Эксперты также проанализировали более 200 видеозаписей и фотографий с места происшествия, изучили снимки со спутников и осмотрели прежние позиции российских военных в районе села Кунье Харьковской области, откуда, по их мнению, был произведен пуск ракеты.

Хронология событий

Утром 8 апреля на вокзале находились более 500 мирных жителей, ожидавших поезда, чтобы выехать в относительно безопасные районы на западе Украины.

В 10:28 над вокзалом взорвалась баллистическая ракета, разбросав вокруг десятки суббоеприпасов. При падении на землю суббоеприпасы взрывались, нанося травмы находившимся на вокзале людям.

Людям отрывало конечности и части тела. Помощь людям начали оказывать спасатели, работавшие на вокзале, волонтеры и просто прохожие. Пока на место обстрела не прибыла скорая, некоторым пострадавшим кровь пытались остановить с помощью подгузников.

Водитель скорой помощи, прибывший на место через несколько минут после взрыва, рассказывает:

Повсюду кричали люди. Кричали от боли. Я слышал крики людей, которым оставалось жить 20 – 40 секунд. Это были их предсмертные крики. Я видел на земле оторванные конечности. Детские конечности,

– вспоминает медик.

Что показало расследование

Эксперты Human Rights Watch проанализировали снимки части ракеты, которая упала примерно в 50 метрах юго-западнее главного входа до здания вокзала. Они установили, что это была баллистическая ракета 9М79К-1 серии "Точка-У".

Эксперты изучили другие фрагменты и обломки, обнаруженные в 32 местах вокруг вокзала, и сделали однозначный вывод, что в ракете были использованы осколочные боевые элементы 9Н24.

Справка. Ракета "Точка-У" может быть оснащена кассетной боевой частью 9Н123К, несущей в себе 50 осколочных боевых элементов 9Н24. По информации российского производителя ракеты, каждый боевой элемент 9Н24 содержит 1,45 кг взрывчатого вещества и при подрыве образует примерно 316 обломков одинаковой формы. Это означает, что по вокзалу и прилегающей территории разлетелось около 15 800 смертоносных обломков.

Запасы баллистических ракет "Точка-У" с кассетной боевой частью есть как в России, так и в Украине. Россия утверждает, что не наносила удара по вокзалу в Краматорске, и неоднократно заявляла, что этот комплекс якобы не стоит у нее на вооружении. Однако эксперты установили, что на момент обстрела пусковые установки комплекса "Точка-У" и ракеты к ней находились у оккупантов – в районе села Кунье Изюмского района Харьковской области, которое тогда занимали российские войска. Установлено также, что в этот период российские военные регулярно пускали ракеты из этого села.

По мнению экспертов, россияне могли обстрелять Краматорск из этого села, а не с оккупированной территории Донецкой области, как считают в СБУ. От Куньего до Краматорска – около 90 километров, то есть ракеты "Точка-У", имеющие дальность полета 120 километров, полностью достигали вокзала.

Кассетные боеприпасы по определению являются оружием невыборного действия. Учитывая, что вокзал в Краматорске был общеизвестным местом сбора для эвакуированных жителей, использование российскими войсками этого оружия неприемлемо и ужасно. Все страны мира должны однозначно осудить и этот удар и любое другое применение кассетных боеприпасов. По этому инциденту должно быть проведено расследование, и все виновные должны быть привлечены к ответственности,

– подчеркнул директор SITU Research Брэд Сэмюэлс.

Обратите внимание! Международное право запрещает применение кассетных боеприпасов, поскольку этот вид оружия характеризуется большой площадью поражения и неизбирательностью действия, поэтому может представлять угрозу гражданскому населению. Как правило, кассетные боеприпасы взрываются в воздухе, разбрасывая на участке в размере сотни метров десятки или даже сотни суббоеприпасов. Часть из них не взрывается сразу, а остается лежать на земле, фактически превращаясь в мины. Россияне умышленно применили этот вид оружия по вокзалу, в котором находились сотни ожидавших эвакуации мирных людей.