Россия нанесла удар по пятиэтажному дому в Запорожье: много раненых, среди них – дети

В квартирах на втором и третьем этажах возникли пожары, также загорелись автомобили во дворе. Об этом сообщили в ОГА.

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Каковы последствия атаки на Запорожье?

В результате российского удара 13 человек получили ранения, из них 5 детей.

На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.

В ГСЧС уточнили, что по одному из адресов в результате удара повреждены квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания. По другому – повреждены квартиры и фасад пятиэтажного дома.

Удар по Запорожью / ГСЧС

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Спасение домашних питомцев из разрушенного дома: смотрите видео

Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео

К слову, 13 ноября 2026 года около 06:34 россияне нанесли удары по Запорожью, применив РСЗО. Средства поражения попали в жилую застройку. В результате обстрела были разрушены и повреждены частные домовладения. Погиб 17-летний парень. Среди четырех раненых – 10-летний мальчик.