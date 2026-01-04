Россия ударила по спальному району Запорожья
- В Запорожье произошел взрыв в результате российской атаки, в результате которого загорелся автомобиль в спальном районе.
- Информация о пострадавших уточняется.
Днем воскресенья, 4 января, в Запорожье прогремел взрыв. Россияне ударили по одному из районов города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Какие последствия атаки на Запорожье?
Как сообщил Федоров, днем 4 января жители Запорожья могли слышать взрыв. Он связан с российской атакой на город.
Под ударом врага был один из спальных районов. В результате атаки там загорелся автомобиль.
Сейчас уточняется информация о пострадавших после обстрела.
Пожар после атаки / Фото Запорожской ОГА
Предыдущие обстрелы Украины: какие последствия?
На днях россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры Николаевской и Херсонской областей. Часть областей в результате атаки осталась без света.
2 января Россия массированно атаковала Запорожскую область. В результате атаки электроснабжение исчезло почти у 4 тысяч потребителей.
Перед Новым годом враг также ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. Из-за обстрела загорелись автомобили, один человек пострадал.