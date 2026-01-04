Россия ударила по спальному району Запорожья

Днем воскресенья, 4 января, в Запорожье прогремел взрыв. Россияне ударили по одному из районов города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Как сообщил Федоров, днем 4 января жители Запорожья могли слышать взрыв. Он связан с российской атакой на город.

Под ударом врага был один из спальных районов. В результате атаки там загорелся автомобиль.

Сейчас уточняется информация о пострадавших после обстрела.

Пожар после атаки / Фото Запорожской ОГА

Предыдущие обстрелы Украины: какие последствия?